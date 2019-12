Kerstmarkt in Rekken is klein, maar fijn

Drie jaar wordt de kerstmarkt in Rekken nu al gehouden op het plein voor de Antoniuskerk. En al drie jaar hebben we slecht weer, zegt Bertus Grooters van de organiserende supportersvereniging Crescendo. Het was vanochtend dus weer even improviseren, zegt hij eerlijk. Want om 7.30 uur werd bekend dat acht standhouders zich vanwege de slechte weersvoorspellingen hadden afgemeld. Grooters: „Standhouders staan hier met kwetsbare spullen, dus ik kan me er ook wel wat bij voorstellen.” Jammer is het natuurlijk wel. „We willen graag groeien met de kerstmarkt, maar door de afmeldingen zitten we nu weer op het niveau van vorig jaar.”