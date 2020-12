Kerstmis 2019, waar maakten we ons toen eigenlijk druk om?

Last Christmas I gave you my heart, But the very next day you gave it away… Neuriënd loop ik door het huis, sinds een week of vier. Toen hoorde ik het bekende deuntje voor het eerst dit jaar op de radio. Je hebt van die liedjes, ze blijven de hele dag in je hoofd zitten en ze willen eruit.