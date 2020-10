Kerstmis is bij Dennis, Frank en Stefan nú al begonnen: ‘Er komen meer dan 98.000 lichtjes’

‘Lichtpuntje in een vervelende tijd’

De kerstfanaat trekt alles uit de kast. Al weken is hij bezig met de voorbereidingen. ,,Er komen meer dan 98.000 lichtjes te hangen. Het is steeds meer af. In deze tijd vind ik het belangrijk er vroeg bij te zijn. Door de coronacrisis zitten mensen in zak en as.



Ik geniet van de blije koppies van voorbijgangers. Zo mooi te zien dat mensen even weg zijn van het negatieve en dat ik ze opvrolijk. Zie het als een lichtpuntje in deze vervelende tijd”, vertelt hij vanuit zijn eigen kerstkroeg aan huis.



Het kroegje is een van de ruimtes die vol staat met kerstmannen, boompjes, lichten en huisjes. Al jaren staat de spraakgrage kerstfanaat, die zelfs een arrenslee op zijn been heeft getatoeëerd, bekend om zijn over-the-top kersthuis. Terwijl hij met de kerstdagen an sich helemaal niks heeft. ,,Het gaat me om het gebeuren eromheen. Aan kerst zelf heb ik een hekel.”