Kerstmis is deel van het leven van Needenaar Herbert Leussenkamp geworden

NEEDE - Een dubbel winkelpand in de Oudestraat is samen met de woning en tuin erachter compleet in kerstsfeer ingericht. "Kerstmis is een deel van mijn leven geworden", zegt Needenaar Herbert Leussenkamp.

Geen idee voor Kerstmis? Loop dan de komende dagen eens binnen bij In den Vlearmoes aan de Oudestraat in Neede. En loop vanuit de winkel vol thee, chocola en geschenkartikelen door naar de achtergelegen woning. Herbert Leussenkamp is inmiddels de oh's en ah's van bezoekers een beetje gewend. "Het ziet er allemaal wat rijk uit, niet?"

Kijken maar niet kopen

Leussenkamp is sinds jaar en dag actief bij de organisatie van evenementen rond kerst. Zoals het Needs Midwinter Festijn. "In Huize de Kamp, de Spilbroekhal en hessenboerderij De Meijer zijn jaren grote kerstevenementen opgezet. Op hoogtijdagen hadden we daar wel eens zes en een half duizend bezoekers. Maar er zijn steeds meer kerstevents. Dát maakte het moeilijker, plus ook hoe verder je naar kerst komt, het steeds meer kijken, kijken maar niet kopen door het publiek."

Omdat hij het mooie van de kersttijd niet los kan laten maar niet vast wil zitten aan hoge organisatiekosten, pakt Herbert Leussenkamp het dit jaar kleinschaliger aan. "De beleving rond Kerstmis bieden, dat blijft de uitdaging. Kerst is deel van mijn leven geworden. Daarom nu maar eens een kersthuis..."

High teas

Leussenkamp verzorgt geregeld high teas op locatie. Nu heeft hij glaswerk, serviezen en bestek uit de kast getrokken voor een feestelijk aangeklede kerstdis. Een enorme aangeklede kunstkerstboom en schouw met knappend vuur maken de aangrenzende kamer af. 'Carpe diem'- pluk de dag - is het levensmotto op een kast vol woonaccessoires en kerstdecoratie. "Meubels restaureren is ook zo'n uitdaging die ik graag aanga", zegt de Needenaar. Het moet geen rommel zijn natuurlijk, maar mooie dingen verdienen een tweede leven.

Herbert Leussenkamp laat bezoekers niet voor het eerst binnen. "Met de jammarkt richt ik al langer ook de tuin in", vertelt hij. "In de skihut blijven de flessen nu in de kast, maar ook dit past wel bij winter en kerst. Maar de tuin overdekken en met levensgrote figuren inrichten tot kerststal, da's nieuw!"

Tuin en binnenplaats zijn omgetoverd tot 'stal' waar herders en wijzen stuiten op het tafereel van Jozef en Maria met hun kerstkind. De gezichten van nogal wat personages vertonen opvallende gelijkenis met Abraham- en Saramaskers zoals die opduiken in de voortuintjes van kersverse 50-jarigen. "Tja, de Achterhoek vergrijst hè?", grijnst Leussenkamp.

Over 'geen plaats in de herberg' gesproken: voor de bewoner is eigenlijk geen plek in het 'kersthuis'. "Ik ben voor een paar weken naar de kelder verhuisd", lacht Herbert Leussenkamp. Dat blijkt echt waar: het begin negentiende-eeuwse pand kent een gewelfde kelder. Daarheen heeft de Needse ondernemer zolang zijn bed verplaatst. Alleen de smalle trap omlaag is een hindernis waar je handigheid in moet hebben. "Voor de rest is het er niet koud, vochtig of tochtig", zegt Leussenkamp. "Je ziet het er in zo'n winkelstraat als de Oudestraat niet aan af, maar dit pand heeft echt een geschiedenis. En karakter. Dit was rond 1810 of zo een doktershuis. Waar nu hiernaast de kapsalon is gevestigd, daar had de dokter zijn koetsje staan, waarmee hij uitrukte om bij patiënten op huisbezoek te gaan."

Volgend jaar

Bloed kruipt waar het niet gaan kan. Herbert Leussenkamp kijkt al vooruit naar Kerstmis 2019. "Dit is hartstikke leuk voor een keer, maar écht een publieksevenement in de aanloop naar kerst is natuurlijk het leukst. Om een tipje van de sluier op te lichten: zo'n opzet met kraampje aan kraampje, dat doe ik nooit meer. Vroeger waren er markten met wel honderd stands. Dat werkt gewoon niet. Ik denk eerder aan een stuk of twintig deelnemers, maar dan allemaal waar bezoekers écht worden opgezogen in een proces vol beleving."

Oudestraat 45, Neede: 'Kersthuis' In den Vlearmoes. Vrijdag open vanaf 16 uur, zaterdag vanaf 13 uur, zondag 13-16 uur.