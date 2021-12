Kerstpakketten voor wie het niet zo breed heeft in Berkelland: ‘Het zijn er elk jaar weer meer dan 500’

„Elke jaar denken we, het zullen er wel minder zijn, maar dat is niet zo. Dit jaar delen we 507 pakketten uit en rond dat aantal zitten we elk jaar wel zo ongeveer”, zegt Henk Klein Kranenbarg namens de gezamenlijke kerken. Samen met 19 andere vrijwilligers zorgde hij ervoor dat de pakketten op vier locaties in de gemeente werden uitgedeeld.

Hagelslag en chips

Er zijn twee soorten pakketten, een voor alleenstaanden en een gezinspakket. Daarin zitten artikelen als hagelslag, pannenkoekenmix, boter, ontbijtkoek, chips en slagroom. „Geen alcohol en sigaretten”, benadrukt Klein Kranenbarg. Omdat het om levensmiddelen gaat en de uitdeellocaties in verband met corona maar tot vijf uur open mogen zijn, heeft de gemeente dispensatie verleend, want het uitdelen kon pas om half zes beginnen.

De inhoud van de pakketten werd dit jaar aangeschaft bij Albert Heijn in Neede voor een totaalbedrag van 20.000 euro. Van daaruit werd het verdeeld over vier uitdeellocaties in Eibergen, Neede, Ruurlo en Borculo. „We gaan elk jaar naar een andere supermarkt in een ander dorp. Dus volgend jaar is de Jumbo of de Plus aan de beurt”, aldus Klein Kranenbarg.

Donaties

De pakketten werden met twee kleine vrachtwagens verspreid. „Die auto’s zijn ook ter beschikking gesteld, we hoeven alleen de brandstof te betalen.” Het geld voor de actie komt uit donaties van bedrijven, particulieren, stichtingen en kerkcollectes. „Dat is gelukkig nooit een probleem geweest, we hebben elk jaar genoeg geld om iedereen die zich heeft aangemeld een pakket te geven.” Dozen die overblijven, gaan naar de voedselbank.

Zelf actie ondernemen

Om voor een pakket in aanmerking te komen, moesten belangstellenden wel zelf enige actie ondernemen. Het gaat om cliënten van de sociale dienst, de voedselbank en de stichting Schuldhulp op Maat. Zij konden zich begin november melden en kregen vervolgens en brief en een nummer, waarmee ze hun kerstpakket konden ophalen.

Mensen die niet bij een van deze instanties staan ingeschreven, maar er wel voor in aanmerking komen, werden door het Voormekaarteam opgezocht en kregen ook een uitnodiging. Het gaat dan bijvoorbeeld om statushouders die soms nog wat moeite met de Nederlandse taal hebben.