Kerststallenroute Dinxperlo valt in de prijzen bij Euregio

Grensherinneringen

Het andere project dat in de prijzen viel is de documentaire van videograaf Jahra die in samenwerking met Stichting ‘Ik vraag me af…’ gewerkt heeft aan de documentaire ‘Grensherinneringen’ ofwel ‘Grenzerinnerungen’. In totaal zijn er zo’n twintig mensen aan weerszijde van de grens geïnterviewd over hun herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog.