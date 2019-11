Kerstverhaal van Theo Soontiëns, een theaterdier zonder pensioen

Het 62-jarige theaterdier heeft een muzikaal kerstverhaal geschreven, getiteld Kometen met Kerst. Dat wordt op zaterdag 14 december in schouwburg Amphion uitgevoerd door het ruim 60-jarige Symfonisch Blaasorkest Gaanderen. Dirigent Joop Boerstoel heeft de muziek samengesteld,in samenspraak met de auteur.





,,Ik heb wel iets met kerst, vind het een belangrijk feest”, vertelt Soontiëns, tijdens de pauze van een intensieve repetitie in sport- en cultureel centrum De Pol in Gaanderen. ,,Er zitten veel actuele elementen in, maar het stuk is doordrenkt met kerst. Driekoningen, herders, het kindje Jezus: ze zitten er allemaal in.”