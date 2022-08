Keurslager Rexwinkel in Borculo failliet, bedrijfsvoering per direct gestaakt

Brandweer rent trappen op om geld in te zamelen tegen PTSS: ‘Na vijfhon­derd treden ben je echt kapot’

DIDAM - 600 traptreden op, met bepakking. Dat is wat de brandweerlieden in New York deden om slachtoffers uit het World Trade Center te redden op 9/11. En om geld in te zamelen voor Bevrijd van PTSS doet de brandweer uit Didam hetzelfde.

17 augustus