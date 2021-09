Keuze voor bedrijventerrein Misterweg kan op meerderheid in raad Winterswijk rekenen

Zoektocht naar vrouw (22) uit Achterhoek gaat door, wat wordt er gedaan om haar te vinden?

9 september Een 22-jarige vrouw is na zes dagen nog altijd vermist. Ze verdween afgelopen donderdag na haar werk in Winterswijk. Familie is ongerust en deed een oproep op sociale media die tienduizenden keren gedeeld werd. Ook de politie maakt zich zorgen. Wat wordt er nu gedaan om haar te vinden? En hoe gaat dat dan in zijn werk? Vijf vragen over deze zaak.