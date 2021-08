Keuze voor nieuwe bedrijventerrein Winterswijk valt op Misterweg

Er waren drie terreinen in onderzoek: Elinksveld, Tuunterveld en Misterweg. De 15 hectare aan de Misterweg is volgens wethouder Inge klein Gunnewiek de beste optie. Ondanks bezwaren van de omwonenden, boeren en Vitens. ,,We moeten nu echt een keuze maken, juist om zekerheid te bieden. Niet alleen aan bedrijven die zich willen ontwikkelen, maar ook aan bewoners die er wonen. Zo'n ontwikkeling van een bedrijventerrein gaat met veel emoties gepaard,” aldus Klein Gunnewiek.

De keus valt op de Misterweg omdat daar het minst aantal woningen mee gemoeid zijn en omdat hier de minst extra verkeersdruk is te verwachten.

Omwonenden snappen er niets van. Waterbedrijf Vitens heeft aangegeven dat een deel niet gebruikt kan worden vanwege het grondwaterbeschermingsgebied dat ernaast ligt. Ook is een deel aangewezen als natte landnatuur. Toekomstige bedrijven zullen door de beperkingen speciale maatregelen moeten treffen.

‘Slechts 7,5 hectare in plaats van 15'

Direct aanwonende Eric Kruisselbrink stelde daarom eerder: ,,Netto blijft er van de 15 hectare maar 8,5 hectare over waar gebouwd kan worden. Als de bijzondere houtwal niet wordt gekapt zelfs 7,5 hectare. Terwijl de gemeente steeds beweert een robuust bedrijfsterrein te willen ontwikkelen waar ze de komende twintig jaar mee uit de voeten kunnen.”

Als er maar 10 hectare overblijft aan de Misterweg, is dat ook goed voor de gemeente, stelt Klein Gunnewiek. ,,Maar we verwachten dat er wel 15 hectare netto in zit. Dat moet blijken uit de gesprekken die we gaan voeren.”

Naast de Misterweg was ook grond van het Tuunterveld en Elinksveld in onderzoek. Elinksveld viel meteen al af vanwege het natuurbos dat er naast ligt. Bovendien zou het ontwikkelen van die plek het meeste geld gaan kosten, liet wethouder Inge Klein Gunnewiek al weten.

Goedkoopste

Tuunterveld is afgevallen omdat deze locatie ook in beeld is voor woningbouw.

Het gebied aan de Misterweg is volgens de gemeente de goedkoopste locatie om te ontwikkelen tot bedrijventerrein. Een uitleg hierover ontbreekt echter. Tot grote frustratie van de omwonenden, die nog altijd eisen dat de gemeente hierover openheid van zaken geeft. Klein Gunnewiek: ,,We gaan die berekening niet geven, dat is bedrijfsgeheim. Anders geven we onze onderhandelingspositie weg.”

De buurt vreest dat de komst van het bedrijventerrein ten koste gaat van hun woongenot. ,,Zo worden we aan alle kanten omringd worden door industrie”, liet buurtbewoner Hendry Fokkert eerder weten. Hij sprak daarmee namens alle buren van het blok van vier koopwoningen, pal tegenover de ingang van Obelink vrijetijdsmarkt. Daarvoor heeft de gemeente nu een uitkoopregeling ingecalculeerd.

Omgevingsvisie zo snel mogelijk van start

Als de raad op 23 september instemt met de keus van de Misterweg gaat de gemeente zo snel mogelijk aan de slag met de omgevingsvisie. Zo zal de exacte locatie worden ingetekend, komt er een fasering- en ontwikkelingsstrategie en gaat de gemeente over tot het verwerven van de benodigde gronden.

Bovendien komen er compenserende maatregelen voor omwonenden en worden vestigingseisen gesteld. Daarnaast wordt gewerkt aan de landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein, de cultuurhistorische bebouwing in het plangebied en de realisatie van de ecologische verbindingszone.