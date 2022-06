Keuzestress in de Achterhoek; wat is er allemaal te doen tijdens Pinksteren

Achterland Doetinchem

Een blik op het festivalterrein van Achterland, gemaakt tijdens één van de vorige edities.

Drie dagen feest op de Bleek in Doetinchem, dat is het Achterland Festival. Het terrein aan de Oude IJssel is weer sfeervol ingericht met veel bijzondere plekjes en geschikt voor kinderen, jongeren en alles wat ouder is. Het programma is veelzijdig, met volop muziek: van swingende samba tot stevige rockabilly, van hiphop tot singer-songwriters, van balkanbeats tot folk. En de toegang is op zaterdag, zondag en maandag gratis. Dagelijks geopend vanaf 13 uur. En voor de liefhebber: pal naast het terrein van Achterland is ook nog de grote voorjaarskermis van Doetinchem.

Vrijheidspark Festival Winterswijk

Het Vrijheidspark in Winterswijk wordt zondagavond omgetoverd tot festivalterrein.

Zondagavond is het genieten geblazen in het Vrijheidspark in Winterswijk. Centrale spil is muziekvereniging Excelsior, die tijdens de avond samen met bekende solisten uit de regio topsongs gaat brengen uit de Top 2000. Zo zingt Dinand Duenk Child in Time, Els Damen kruipt in de huid van Tina Turner en rapper Jesse Klein Entink brengt Pink Floyd's Another Brick in the Wall tot leven. Het terrein is vanaf 18 uur geopend; het programma begint om 19 uur. Er is volop eten en drinken te koop. Neem vooral zelf een kleedje mee om in het park te kunnen zitten of liggen.

Over de Top Lichtenvoorde

Een typerend beeld van het Over de Top Festival in Lichtenvoorde.

De elfde editie alweer van dit bijzondere festival. Zaterdag en zondag staat het terrein bij De Swite in Lichtenvoorde in het teken van gekkigheid, sfeer en feest. De organisatoren noemen het zelf ‘twee uitzinnige dagen’ met dertig bands, vijftien dj's, absurde theateracts en knettergek kindervermaak. Het hele terrein staat er gekleurd op. Naast theater en muziek zijn er ook uitbundige festikappers aanwezig die bezoekers een compleet nieuw kapsel aanbieden.

Achterhoeks Streekproductenmarkt Lievelde

Gefrituurde aardappelen van Achterhoekse bodem, gemaakt tijdens een vorige editie van de Streekproductenmarkt in Lievelde.

Het terrein bij Kaasboerderij Weenink aan de Eimersweg is maandag van 10 tot 17 uur omgetoverd tot streekproductenmarkt, misschien wel de grootste in zijn soort in de hele regio. Liefst 120 standhouders komen naar Lievelde met de heerlijkste hapjes en drankjes uit de Achterhoek, maar ook kunstenaars en bezitters van oldtimers laten bezoekers genieten. Er kan geknuffeld worden met koe Drieka. ‘De Olde Schoppe’ is ingericht als intiem theater met doorlopende voorstellingen.

Rock in Roll out Hengelo

Genieten van Amerikaanse auto's en custom made motoren in Hengelo.

De liefhebbers van rock ‘n roll en Amerikaanse auto's kunnen zondag hun hart ophalen tijdens Rock in Roll out in het centrum van Hengelo. Ronkende Amerikaanse auto's en custom made motoren shinen op verschillende locaties. Op drie verschillende podia spelen bands met passende namen als Betty's Doghouse, Gamble Blue Cats en Spunyboys.

Kasteeltuinen Vorden

Rododendrons bewonderen in de kasteeltuinen van De Wiersse tijdens Pinksteren.

Wie even de stilte of inspiratie wil zoeken kan tijdens de pinksterdagen terecht in de kasteeltuinen van landgoed De Wiersse in Vorden. De tuinen beslaan liefst 16 hectare en zijn zondag en maandag geopend van 10.30 tot 15 uur. De klimrozen en rododendrons staan nog in volle bloei. Bezoekers ervaren er de tuinkunst zoals in Engeland, Frankrijk of Italië te vinden is. Ook is te zien hoe combinaties van vaste planten, heesters, varens, vruchten en groentes zich ontwikkelen. Rond de tuinen ligt 32 hectare landschapspark.

Sjoksfestival Aalten

Hike is één van de bands die zaterdagavond optreedt tijdens het Sjoksfestival in Aalten.

Een jubileum in Aalten, waar in het centrum voor de dertigste keer het Sjoksfestival wordt gehouden. Vanavond (vrijdag) al met tributebands rond Herman Brood, the Rolling Stones en Golden Earring. Zaterdagavond zorgen de regionaal bekende feestbands Kaliber en Hike voor een topsfeertje. Op het tweede podium staan ook bands geprogrammeerd. Het festivalterrein opent beide avonden om 20 uur. De optredens duren tot liefst 2 uur in de nacht.

Is er nog meer te doen?

Ja zeker. Te veel om allemaal te bespreken. Daarom een aantal linkjes naar fijne festiviteiten en mooie uitstapjes: Oosterwijkse Pinksterfeesten in Zelhem met muziek, oldtimers en trekkertrek; het PinxterWick Festival in Dinxperlo met beachvolleybal, speciaalbierproeverij en concerten; de grote carnavalsoptocht van Didam met tientallen wagens en loopgroepen; KunstOer in Winterswijk met erfgoed, kunst en natuur; voor de voetballiefhebbers het internationale Seesing Tournament in Zieuwent voor D-pupillen van (inter)nationale topclubs.



En u kunt er zondagochtend natuurlijk altijd voor kiezen om weer eens een kerkdienst te bezoeken. Het is ten slotte niet voor niets Pinksteren, een christelijke feestdag waarop de uitstorting van de Heilige Geest wordt herdacht.