Kick (10) en Skip (8) vinden het wel lekker rustig zonder ouders: ‘Papa staat altijd te schreeuwen’

Begrotings­te­kort voor Lochem vanaf 2021: ‘Ik maak mij zorgen om onze financiële toekomst op de lange termijn’

1 oktober Lochem heeft voor 2021 en de jaren daarna een begrotingstekort. Op de korte termijn speelt met name de coronacrisis de gemeente parten. En op de langere termijn vreest Lochem dat er vanuit het Rijk significant minder budget zal komen. Toch zullen aangekondigde investeringen in toerisme, zorg, onderwijs en sport doorgaan. ,,We willen later geen spijt krijgen.’’