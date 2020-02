Kickboksen in voormalige kerk in Eibergen

Samenloop voor Hoop nu in Haaksber­gen

3 februari HAAKSBERGEN/EIBERGEN - Na het succes van Samenloop voor Hoop in Eibergen van vier jaar geleden, is er voor belangstellenden de mogelijkheid dit jaar in Haaksbergen mee te doen. Woensdag is de kick-off van de 24 uurswandelestafette in de strijd tegen kanker.