Kijk op Kunst viert en stopt met jubileumexpositie

Kunst kijken. Genieten van zowel idee als uitwerking. En dat in een enorme variatie van stijlen en technieken. In 1999 vormde zich een groep kunstenaars uit Borculo en directe omgeving om een kunstroute handen en voeten te geven. Stichting voor Cultuur, Sport en Spel was er organisator van. De ruim twintig kunstenaars vonden elkaar en richtten een eigen stichting op, die de kunstmarkt als initiatief zelfstandig voortzette. „We waren een stichting maar gedroegen ons als een vereniging”, stelt Job Heykamp. „Onderling was er bijvoorbeeld geregeld discussie over wat als kunst kan gelden, over kwaliteit ook.”