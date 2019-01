Kim Kötter: Ik ben geen meisje voor Amsterdam

Met stoppen R... U... Ready!? komt einde aan kwart eeuw soul uit Winters­wijk

8:45 WINTERSWIJK - Bijna op de kop af 25 jaar geleden begint het in de Winterswijkse discotheek Moustache. Op 5 januari 1994 ziet de soulband R… U…Ready!? Het levenslicht. Vele honderden optredens, vijf cd’s en een platenkast vol herinneringen later houdt het morgen op. In partycentrum Nijenhuis, uiteraard in Winterswijk, klinkt de zwanenzang.