Kind loopt weg op en wordt aangereden door auto in Silvolde

Proteste­ren­de boeren gaan woensdag in ochtend­spits op pad: grote problemen verwacht

16:52 SINT HUBERT/DEN HAAG - De protesterende boeren die woensdag het Binnenhof in Den Haag willen gaan bezetten, zullen vermoedelijk in de ochtendspits voor grote problemen op wegen in het hele land gaan zorgen. Ze hebben afgesproken om om 9.00 uur bij het RIVM in Bilthoven te zijn en daarna door te rijden naar Den Haag.