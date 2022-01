Kind meldt brand in Zelhem: brandweer redt honden, kat en parkieten

De hulpdiensten kregen om 12.50 uur een alarmmelding binnen van een woningbrand. Aangekomen aan de Oldenoord bleek het om een brand in de garage te gaan. De ouders waren aan het koffiedrinken bij de buren en hun kind was alleen in huis televisie aan het kijken. Op het bewuste moment ging een rookmelder af in de woning. Het kind zag dat er brand was en belde 112.