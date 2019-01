Kind van arme ouders krijgt zwemles, computer en bijles

GENDRINGEN - Kinderen van arme ouders in Oude IJsselstreek kunnen gratis hun zwemdiploma halen, een computer krijgen voor school en bijles in vakken die ze lastig vinden. Het zijn drie nieuwe regelingen in de bijzondere bijstand voor mensen met een minimuminkomen in Oude IJsselstreek.

De nieuwe regelingen gelden met terugwerkende kracht per 1 januari, dus aanvragen ervan is direct mogelijk. ,,We hopen dat er zoveel mogelijk mensen gebruik van gaan maken’’, zegt wethouder Peter van de Wardt. ,,Hiermee stimuleren we dat ieder kind mee kan doen, want niemand hoeft aan de kant te blijven staan.’’

De zwemlessen worden gegeven bij sportcentrum Vital in Varsseveld, waar de kinderen hun zwemdiploma's A en B kunnen halen op kosten van de gemeente. Die betaalt het lesgeld direct aan het zwembad. ,,En als het vervoer naar Varsseveld moeilijk is voor ouders, dan zoeken we daar ook een oplossing voor’’, zegt Van de Wardt.

Onderwijs

Kinderen op het voortgezet onderwijs kunnen een computer of laptop aanschaffen, en daar krijgen ze 300 euro voor van de gemeente. Voor bijles of huiswerkbegeleiding is per kind 750 euro op jaarbasis beschikbaar.