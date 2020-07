Kinderarts Frits Küpers gaat ‘aai over de bol, paracetamol’ missen in ziekenhuis SKB

Twee weken geleden draaide hij zijn laatste nachtdienst. En toen zat het er op. Precies 34 jaar was hij kinderarts in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Over de fusieperikelen van het afgelopen half jaar wil hij het zo min mogelijk hebben, hoewel hij er direct bij betrokken was en zijn mond natuurlijk niet kan houden. Maar liever vertelt hij eerst over zijn passie: hoe mooi het vak is als kinderarts en dan vooral in een ‘klein’ ziekenhuis als het SKB.