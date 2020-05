Kindercoach Carla uit Neede helpt ouders die het even niet meer zien zitten in coronatijd

Coronavirus Inge en Trudy geven palliatie­ve zorg: ‘Als het sterven menswaar­dig gebeurt, gaan wij fijn naar huis.”

8:50 DOETINCHEM - Schrijver en columnist Jonah Falke kijkt van dichtbij hoe de coronacrisis wordt aangepakt in de Santiz-ziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk. Van zijn indrukken schreef hij dit verhaal. Vandaag: palliatieve zorg in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.