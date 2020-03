Kinderdagverblijf bij ziekenhuis heeft 50 bedden voor kids van ouders die nachtdienst draaien

De eerste aanmeldingen voor avondopvang zijn inmiddels binnen. Het Rijk heeft opgeroepen om voor ouders in cruciale beroepen 24-uurs opvang te realiseren. ,,We zijn er klaar voor", verzekert directeur Selma Ozkan van Kindernet, waar de Bloementuin onderdeel van is.



,,We zijn vorige week al begonnen met het inrichten van slaapkamers. Ook hebben we uitgebreid gesprekken gevoerd met onze medewerkers. Nachtopvang is echt iets anders dan wat we gewoon zijn.”



In de Bloementuin zelf zijn 30 bedden beschikbaar. Mocht er meer vraag komen, worden in 't Keldertje achter het ziekenhuis nog eens 20 bedden klaar gemaakt. ,,Sinds zondagavond zijn we hard aan het werk om alles te regelen. Vandaag zijn de eerste aanmeldingen binnen voor avonddiensten”, vertelt directeur Selma Ozkan.