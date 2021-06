Kinderen bouwen ufo’s met lego: ’Zwemmen? We moeten naar het bieblab in Eibergen!’

„Mijn vader wilde eigenlijk gaan zwemmen, maar ik zei: we moeten naar het BIEBlab.” Voor de 11-jarige Femke Grooters en haar broertje was de keuze niet moeilijk, zwemmen kun je altijd nog, maar een vliegend legovoertuig bouwen, die kans krijg je niet vaak.

Over het ravijn

Samen met nog tien kinderen verkozen ze ondanks het zomerse weer de bibliotheek boven het zwembad. Het BIEBlab, dat nu zo’n twee jaar bestaat, wordt twee keer per maand in drie vestigingen van de bibliotheek Oost-Achterhoek gehouden. Tot nu toe alleen in Ruurlo en Eibergen, maar vanaf vandaag ook in Lichtenvoorde. Ook daar gaan kinderen de uitdaging aan om met een Lego WeDo-doos een bouwwerkje te maken, dat hangend aan een horizontale lijn van de ene kant naar de andere kant beweegt, over het ’ravijn’.