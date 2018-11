Kinderen dag thuis na diefstal laptops uit basisschool

Dat politie-onderzoek na de diefstal, vorige week, heeft nog niets opgeleverd. Daarom is woensdag een getuigenoproep gedaan in het regionale opsporingsprogramma Bureau GLD. ,,Op dinsdag 13 november meldde zich een man in de school die zei dat hij van de politie was. Hij heeft ook een pasje heel snel laten zien. Hij heeft een beetje rondgekeken, is naar het toilet geweest en toen weer vertrokken’’, zei politiewoordvoerder Jan Thijs van Hemmen.



De politie weet niet zeker of dit een voorverkenning is geweest, maar houdt daar wel rekening mee. Directeur Ter Steeg: ,,De man droeg geen uniform. We hebben de politie gebeld, die heeft bij een check in hun systemen niet gezien dat die dag bij ons een agent op schoolbezoek is geweest. Dat maakt het wel erg opvallend.’’



De leraren die de man destijds zagen, hadden de tegenwoordigheid van geest om het kenteken van de auto te noteren waarmee de figuur wegreed. De politie trekt dat nummerbord na.



Ondertussen krijgen de leerlingen in Netterden les met ‘oude’ apparatuur, tot de nieuwe apparaten er zijn.