kinderen dolblij met ijspret in Winterswijk, net nu ze vrij zijn

UPDATE | VIDEOWINTERSWIJK - Het was dinsdagmorgen vroeg al een drukte van belang op de natuurijsbaan in Winterswijk. De eerste groep schaatsers maakte dankbaar gebruik van de baan. Daaronder vooral veel kinderen.

,,Super dit, net nu de kinderen vrij zijn”, zegt voorzitter Auke Spijkstra van de Winterswijkse IJs Vereniging (WIJV). Dinsdagmorgen om half negen ging de baan open voor de eerste groep van 75 leden. ,,Vooral moeders met kinderen. Geweldig. Iedereen is dolblij.”

Er was ruimte voor twee ploegen van 75 schaatsers die ieder een uur en een kwartier van de baan gebruik mogen maken. ,,Het is allemaal coronaproof", aldus Spijkstra. ,,Iedereen houdt zich keurig aan de anderhalve meter afstand.”

Een centimeter ijs

Op de ijsbaan is afgelopen nacht door de sproeiploegen 1 centimeter ijs gecreëerd. Genoeg voor een ochtend schaatsplezier. Het schaatsen ging door tot 11.15 uur. ,,We willen morgen (woensdag, red.) ook nog iets aan de baan hebben en dan misschien meer ploegen kunnen toestaan”, zegt ijsmeester Hendrik van Prooije.

De vorig jaar geopende ijsbaan in Winterswijk is uniek. Dankzij de geïsoleerde betonnen ondervloer is het asfalt snel bevroren en heeft het geen last van de aardwarmte. Daardoor kan er met minimale vorst een ijsvloer worden gecreëerd. Een graad onder nul is daarvoor al voldoende.

Wisselend weer

,,Het weer in Nederland is erg wisselend. Ook lokaal”, zegt Van Prooije. ,,Vannacht was het bijvoorbeeld in Twente heel mistig, terwijl het hier in Winterswijk helder was. Daardoor konden we hier mooi ijs maken. Bij mist was ons dat nooit gelukt.”

Wat het woensdagmorgen wordt? Prooije kan het dinsdag nog niet zeggen: ,,Ik heb vier weerapps en ze zeggen allemaal wat anders. We gaan het gewoon proberen. Kijken of we nog een dikkere ijslaag dan 1 centimeter kunnen creëren. Dan hebben we woensdag misschien wel drie of vier ploegen.”

Het is al de derde keer deze winter dat er in Winterswijk geschaatst kon worden.

Volledig scherm Schaatspret in Winterswijk. © Theo Kock

Volledig scherm Schaatspret in Winterswijk. © Theo Kock

Volledig scherm Kinderen en kerstman op de Winterswijkse ijsbaan. © DG

Volledig scherm Vanochtend vroeg op de Winterswijkse ijsbaan bij zonsopkomst. © DG