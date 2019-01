Kinderen gaan los op Minecraft in bibliotheek Doetinchem

DOETINCHEM - Zestig kinderen speelden gisteren Minecraft in de bibliotheek in Doetinchem. Ze leefden zich uit op de Bleek.

Een vissersplek. Een haven. Een kampeerplek. Een voetbalveld. Een boomhut. Een kampvuur. Een vuurtoren. En zelfs een achtbaan. Je kunt het zo gek niet bedenken of het was te vinden in de virtuele werelden die zestig Minecraftspelers gisteren van de Bleek in Doetinchem maakten.

De kinderen tussen de 8 en de 15 jaar namen het in de bibliotheek in teams van vijf tegen elkaar op tijdens een bouwwedstrijd. Allemaal kregen ze de opdracht om een nieuwe invulling van het gebied langs de Oude IJssel te realiseren in Minecraft, een spel waarbij spelers met een scala aan kubusvormige objecten een eigen wereld creëren.

Creativiteit

,,Kinderen kunnen hier hun creativiteit in kwijt'', verklaart spelleidster Marleen Geluk de grote opkomst. ,,Ze kennen elkaar niet, maar delen de passie voor het spel en werken heel goed samen.''

Dat geldt ook voor Jakko Zweerink (14) uit De Heurne en Luca Wissels (8) uit Doetinchem. Zij hebben elkaar tot vandaag nog nooit gezien, maar er gaan aan de lopende band complimenten over en weer. ,,Heel leuk!'', vindt Luca, die bezig is met het inrichten van een winkel. ,,Mijn zwembad is af'', meldt Jakko. ,,Ik maak nu een fontein.''

Laptops

De kinderen bouwen hun creaties op laptops midden tussen de reguliere bibliotheekbezoekers. De bibliotheek is blij met de komst van de jeugdige spelers. ,,Dit is een doelgroep die hier normaal niet zo gemakkelijk binnenkomt'', zegt Martin Ordelmans van de bibliotheek.

De invulling van de Bleek is in Doetinchem al jaren onderwerp van gesprek. Wat er met de door de kinderen gecreëerde werelden gaat gebeuren? ,,Wij bewaren alles'', zegt Geluk. ,,Kinderen denken niet in beperkingen. Ze hebben soms waanzinnig goeie ideeën. Ja, die willen wij zeker doorsturen naar de gemeente.''