Kinderen genieten intens van schoolschaatsen in Winterswijk: ‘Yes! Alle lessen geschrapt’

Glunderen van oor tot oor

Witte coating

Het was de ijsmeesters in Winterswijk weer gelukt in een nacht vorst een ijslaag van 1 centimeter te creëren. ,,We konden pas om elf uur ’s avonds beginnen, toen pas was het asfalt tot het nulpunt afgekoeld", vertelt Van Prooije.



Zijn wens blijft om het zwarte asfalt, dat veel zonwarmte absorbeert, van een witte coating te voorzien. ,,Het was vannacht gelukkig prachtig helder, waardoor we in zeven uur tijd veel laagjes konden aanbrengen. Om zes uur hadden we al 1 centimeter ijs.”



Of de baan donderdag open gaat, is nog niet zeker.