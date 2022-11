Kinderen genieten van griezelige taferelen in Doetinchemse wijk met halloweenwalhalla

Manon en Wander vrezen voor 8 meter hoge muur pal voor hun woonkamer: ‘Dit voelt wrang’

Dolblij waren ze met hun eerste koopwoning. Een vrijstaand huis in een klinkerstraatje in Eefde. Twee jaar later en een kind verder dreigt pal voor de woonkamer van Wander en Manon een huis opgetrokken te worden van 8 meter hoog. ,,We begrijpen er niets van. Ons is meermaals verzekerd dat daar niet gebouwd mocht worden.”

29 oktober