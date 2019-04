Kinderen in Bronckhorst lakken 2.100 euro bij elkaar voor Stichting Semmy

Het geld is opgehaald voor de Stichting Semmy . De bekende nagellakheld Tijn, die bekend werd door zijn nagellakactie voor Serious Request eind 2016, was eerder nog ambassadeur voor deze stichting die onderzoek financiert naar de bestrijding van hersenstamkanker bij kinderen.

Motivatie

Onder meer bij het dweilfestival in Hengelo zijn afgelopen weekend veel nagels gelakt. Voor elke gelakte nagel is 1 euro naar het goede doel gegaan. Volgens Hannie Zweverink van de Lionsclub liepen veel mensen er met nagels in diverse kleuren rond. ,,Het is een doel dat kinderen aanspreekt. Bijna elk kind kent wel iemand die met kanker te maken heeft of heeft gehad. En iedereen kent natuurlijk het verhaal van Tijn. Dat zorgde ervoor dat de kinderen nog meer gemotiveerd waren om zich hiervoor in te zetten en mensen aan te spreken. Ze zien in dat gezondheid niet vanzelfsprekend is.”