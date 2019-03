Kinderen krijgen lesje Achterhoeks: ‘A’j plat könt praoten, mö’j ’t neet laot’n’

A’j plat könt praoten, mö’j ’t neet laot’n. Renzo te Bogt (9) en Ramon te Braak (10) zijn het er roerend over eens. De twee leerlingen van de Ludgerusschool in Zwolle (voormalige gemeente Eibergen) lezen elkaar deze dinsdagmiddag voor in het Achterhoeks dialect. En ze hebben er lol in. „Ik vind het prachtig”, zegt Ramon. „Want als je in de Achterhoek woont, is het doodnormaal om plat te praten. En je kunt er veel van leren!”