Kinderen krijgen lesje Achterhoeks in Oost-Gelre: ‘Vind het prachtig’

Politie kan oorzaak brand Megchelen niet vaststel­len

16:22 MEGCHELEN - De politie heeft na onderzoek niet kunnen vaststellen hoe de brand is ontstaan die een dubbele woning in het Achterhoekse Megchelen in de nacht van zondag op maandag verwoestte. De politie stopt het onderzoek. ,,We hebben niets waarop we een vermoeden van brandstichting kunnen baseren", zegt een politiewoordvoerder. ,,Dan houdt het op.”