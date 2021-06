Kinderen spelen met modder in Neede, speeltuin De Berg ontwaakt uit coronaslaap

NEEDE – Dolle pret in speeltuin Trefpunt De Berg in Neede. Tientallen kinderen rennen met een besmeurd lijf over het terrein. Ze spelen met water en modder. In de speeltuin aan de Bergstraat wordt een modderfestijn gehouden.

„Dat doen we elk jaar voor de zomervakantie. Kinderen vinden water en modder leuk. Daarom is de belangstelling zo groot”, zegt vrijwilligster Anneke Egberink van Trefpunt De Berg. In totaal zijn er zo’n zeventig kinderen. Ook zijn er ouders bij. Zij houden een oogje in het zeil bij het ravotten. Maar de organisatie heeft er wel op toegezien dat het niet te druk wordt. Corona mag dan op zijn retour zijn; de normaliteit is bij het wijkgebouw in Neede nog niet teruggekeerd.

Eieren zoeken

„Toch is het mooi dat we weer wat kunnen organiseren. Met Pasen hadden we hier al eieren zoeken. Ook daar deden veel kinderen aan mee. Zo’n zestig ongeveer. Maar daar mochten geen ouders aanwezig zijn. Er was genoeg begeleiding. Ook nu hebben we er liever weinig ouders bij, maar de jongste kinderen willen graag dat moeder of vader er ook is. Dat is begrijpelijk. We vragen daarom van de ouders of ze afstand van elkaar houden”, zegt medeorganisator Trudy ten Hoopen.

Nog niet naar binnen

De kinderen spelen buiten. Het wijkgebouw is ook geopend, maar binnen gebeurt er op deze speldag niets. Toch komen de binnenactiviteiten ook langzamerhand op gang. De biljarters hebben hun eerste partijen alweer gespeeld. De bridgers staan eveneens op het punt van beginnen.

Waterspeelplek is nieuw

Trefpunt De Berg ontwaakt uit de coronaslaap. In de afgelopen maanden is er ook gewerkt op het terrein. Er is een grote waterspeelplek gerealiseerd. Maar op dat gedeelte van de speeltuin wordt nog niet gespeeld. Er is een rood-wit lint voor gespannen. „De waterspeelplek is wel klaar, maar moet nog officieel worden goedgekeurd. Eerder wordt er niet gespeeld”, zegt Egberink.

Wellicht is dat bij de volgende activiteit al. De kinderen mogen zich alweer verheugen op iets nieuws. ,,Op 10 juli is hier opnieuw een activiteit voor de kinderen: ‘schreeuw en dans de vakantie in.’