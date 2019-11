Kinderen uit Nederland en Duitsland poten 3500 bollen voor de vrijheid

video Ellen voedt zelf haar vleesbig­gen op en het moment van slacht nadert

9 november Varkens zien we nooit, behalve dan hun neuzen, die uit de transportvrachtwagen steken. We eten ze des te meer. De varkenssector ligt steeds meer onder vuur. Omdat onze verslaggeefster Ellen Willems wil weten wat ze echt eet, is ze sinds een half jaar varkenshouder. Het moment van slacht komt dichterbij. Hieronder haar relaas.