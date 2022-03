Kinderen vieren verjaardag Piet Mondriaan met taart en versierde etalages in Winterswijk

Winters­wijk uit Kieswijzer, na commotie over ontbreken Morgen

WINTERSWIJK - De nieuwe partij Morgen ontbreekt in de Kieswijzer zoals die via de titels van DPG Media online wordt aangeboden. Net als de Lijst Heming ontbreekt de Winterswijkse groepering in het overzicht voor Winterswijk, doordat niet op een verzoek om informatie over de doelstellingen is gereageerd. Dat komt door een gewijzigd e-mailadres, meldt Morgen.

