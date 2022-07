Kinderraad in Aalten maakt plaats voor jongerenraad

AALTEN - De gemeente Aalten krijgt komend schooljaar een eigen Jongerenraad. In de nieuwe raad is in eerste instantie plek voor jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 18 jaar oud. Met de komst van de jongerenraad wordt de bestaande Kinderraad opgeheven.

Samen met het jongerenwerk in de gemeente is gekeken naar manieren om jongeren meer te betrekken bij ontwikkelingen in de gemeente Aalten. Hoe de jongerenraad er in de praktijk uit komt te zien, is nog onduidelijk. Daarvoor wordt in september contact gezocht met gemeentes waar al een jongerenraad actief is.

Aalten heeft drie jaar lang een kinderraad gehad. ‘Een prachtige en succesvolle manier van burgerparticipatie’, schrijft wethouder Hans te Lindert in een mededeling aan de gemeenteraad. Toch is na drie jaar besloten te stoppen. Kinderen blijken te jong om ‘constructief mee te denken over beleidsmatige en inhoudelijke zaken’.

In samenspraak met Figulus Jongerenwerk is besloten om de kinderraad aan te sluiten bij de Naschoolse Activiteiten Raad (NAR), die al actief is in Dinxperlo. De NAR is opgezet om kinderactiviteiten te bedenken. Zo’n NAR komt er ook in Aalten en Bredevoort.