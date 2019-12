King Casino's in Eibergen wil aantal speelautomaten uitbreiden

Na twee eerdere waarnemin­gen op de Veluwe duikt goudjak­hals op in Drenthe

9:05 Voor de derde keer ooit is er een goudjakhals (Canius aureus) waargenomen in Nederland. Een zeldzaam exemplaar van het ‘kleine neefje van de wolf’ werd op 22 november ‘ergens in Drenthe’ vastgelegd door wildcamera’s van de Zoogdiervereniging.