Kippen in grensregio weer de wei in na twee maanden zonder vogelgriep

Reden voor de opheffing is dat er al sinds medio december geen uitbraken van het virus meer zijn geweest in de grensregio’s Wesel, Kleef en Borken. In de Kreis Borken werden maatregelen ingesteld na een vogelgriepuitbraak afgelopen december bij een pluimveebedrijf in Hamminkeln-Dingden, op ongeveer 20 kilometer vanaf Aalten.



In het overgrote, noordelijke deel van de Kreis Borken was de ophokplicht medio januari al opgeheven. Per 15 februari mogen ook dieren in de gemeenten Isselburg, Bocholt, Rhede, Borken en Raesfeld weer naar buiten.

Nederland

In Nederland is de ophokplicht nog wel van kracht. Hier zijn op 22 bedrijven honderdduizenden dieren geruimd. Vorige week nog in Eefde, wat leidde tot een vervoersverbod voor veertien bedrijven in de omgeving. In een cirkel van 10 kilometer om het getroffen bedrijf moeten bovendien alle vogels binnengehouden worden.



Het gaat hierbij om een groot deel van Bronckhorst, zoals Vorden en omgeving en Baak. Dorpen als Steenderen en Hengelo blijven nog net verschoond van dergelijke maatregelen, die nodig zijn om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

,,Het virus is meer aanwezig in wilde vogels en het is endemisch. Dat wil zeggen dat de ziekte rond blijft waren in West-Europa en niet zomaar weg zal gaan, als een reguliere epidemie”, zegt hoogleraar virologie Thijs Kuiken.



Voor pluimveehouders zelf zit er niet veel anders op dan afwachten. Roy Tomesen in Doetinchem maakt snel duidelijk dat stoppen met zijn bedrijf omwille van de vogelgriep in ieder geval geen optie is. ,,Dat kan niet zomaar. Dit is niet zomaar een baan. Ik heb geïnvesteerd in een bedrijf voor twintig jaar. Ik moet een hypotheek aflossen. Als ik hier een caravanstalling begin, weet ik zeker dat me dat niet gaat lukken.”

Volledig scherm Rood omlijnd: de Kreis Borken © Google Maps