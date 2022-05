Kippenslachter Esbro vreest vogelgriep: ‘Een week dicht kost ons 3,5 miljoen’

Sinds eind oktober 2021 zijn er in Nederland een kleine vijftig uitbraken van vogelgriep geweest. De laatste twee maanden met name in de omgeving van Lunteren en Barneveld. Een uitbraak in Eefde bij Zutphen op 8 februari kwam het dichtstbij voor Esbro.



,,Hoewel het nu wat rustiger is qua uitbraken, houd ik mijn hart vast”, zegt Windhorst. ,,Als er binnen een straal van 3 kilometer bij een pluimveehouderij vogelgriep uitbreekt, moeten we dicht. Dan mogen er namelijk geen vervoersbewegingen meer zijn van en naar ons bedrijf: er kan dan geen kip meer naar binnen of naar buiten. Dat kan een sluiting van enkele dagen tot meerdere weken tot gevolg hebben.”