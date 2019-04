Kirsten start escortbureau in Neede: ‘Kon je geen bloemenzaak beginnen?’

UPDATE Grote paniek over concert 5 mei op 't Hilgelo

10 april WINTERSWIJK - Bij het stichtingsbestuur van het bevrijdingsconcert op 't Hilgelo in Winterswijk 5 mei is grote paniek ontstaan nu duidelijk is dat de gemeente Winterswijk niet met de gevraagde 15.000 euro over de brug komt, maar met 5.000 euro.