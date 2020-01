Kitchen4All vult na negen jaar lege plek in van It's in Doetinchem

Video Rolling Stones vs The Beatles in Openlucht­the­a­ter Eibergen

14:10 EIBERGEN - Openluchttheater Eibergen is zaterdag 12 september het decor van de muziek-battle ‘The Rolling Stones vs The Beatles’. Met onder meer Syb van de Ploeg in de rol van Mick Jagger, meestergitarist Harry Sacksioni, voormalig Kayak-zanger Edward Reekers en overgevlogen uit Londen Manny Angeletti (alias Paul McCartney.)