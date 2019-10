Kjeld uit Zelhem is de nieuwe jeugdburgemeester van Bronckhorst

Volgens burgemeester en juryvoorzitter Marianne Besselink maakte Kjeld indruk met zijn presentatie in het gemeentehuis van Bronckhorst,. ,,Hij vertelde enthousiast, had eigen ideeën en nam actief deel aan het debat”, aldus Besselink. ,,Hij zou graag zien dat er twee prikkelloze uren worden ingesteld op de kermis, zodat kinderen met autisme ook van de kermis kunnen genieten. Daarnaast wil hij de eenzaamheid onder ouderen bestrijden en wil hij meer milieuparken zodat afval makkelijk ingezameld kan worden.”



Kjeld wordt voorafgaand aan de raadsvergadering van 31 oktober officieel benoemd, om 19.30 uur in het gemeentehuis.



Hij volgt Evi Otten uit Halle op, die de eerste jeugdburgemeester van de gemeente was. Ook zij zat in de jury, net als GBB-raadslid Yoeri Klein Braskamp en beleidsmedewerker onderwijs Stefanie Huurnink. De jury komt volgend jaar opnieuw bijeen, want Kjeld Kempers blijft een jaar jeugdburgemeester en wordt dan opgevolgd door een nieuwe.