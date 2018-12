klaar ? Echtpaar de Ruiter voelt zich misleid door gemeente Lochem

Hekken bij 't Hilgelo toch weer open

7:52 WINTERSWIJK - De hekken rond ‘t Hilgelo zijn weer open en blijven dat zeker een jaar. Dit heeft terreineigenaar Leisurelands besloten na een evalutie dit najaar. Camping Ten Hagen is blij met de maatregel. Zij kregen veel klachten van campinggasten die door de afsluiting er niet door konden met hun invalidewagen of kinderwagen. ,,Bovendien is het erg ongastvrij om een terrein dat voor iedereen toegankelijk is dicht te doen,” aldus de campingeigenaresse Ten Hagen.