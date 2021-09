Klaas-Jan Huntelaar speelt mee in Achterhoekse kelderklasse, tegenstander boos: ‘Mag dat zomaar?’

Zeg het maar: Waar in Berkelland wilt u een boom?

28 september BORCULO / EIBERGEN / NEEDE - Waar in Berkelland is nog ruimte voor één of meerdere bomen? Inwoners die een plek weten, kunnen de gemeente een boomwens sturen. Berkelland hoopt met die actie zo’n 200 extra bomen te kunnen planten in de openbare ruimte.