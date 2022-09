Klaas zoekt gepuntmutste bewoners: ‘Het kabouterpad kon nog wat spannender’

Strijd in Den Haag om spoedpos­ten in Winters­wijk en Doetinchem: ‘Anders valt het als kaarten­huis in elkaar’

WINTERSWIJK - Hou de spoedeisende hulpen (SEH) zoals die van de ziekenhuizen SKB in Winterswijk en het Slingeland in Doetinchem open. Die boodschap brengt burgemeester Joris Bengevoord vandaag over in Den Haag.

21 september