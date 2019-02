Klachten over belbus Vlinder houden aan

De Vlinder is een minibus die op afroep rijdt op lijnen met weinig passagiers. De belbus rijdt sinds december 2018 in Doetinchem op de lijnen 1 en 2, onder meer langs het station, het Slingeland Ziekenhuis en woonzorgcentrum Schavenweide. Beide lijnen worden veel door ouderen gebruikt. De Vlinder rijdt ook in Zutphen, Lochem, Laren, Tiel en de Bommelerwaard.