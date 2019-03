Klachten over illegale crossers rond Hengelo: ‘Dit kan absoluut niet’

De Hamove houdt elk jaar een offroad-rit, die over akkers van landeigenaren voert. Maar diezelfde landeigenaren, voornamelijk akkerbouwers, hebben nu geklaagd bij de Hamove over de wildcrossers. En Versteege begrijpt die klachten. ,,Het is uit den boze om over akkers te rijden, want de boeren halen er hun inkomen uit’’, zegt hij. ,,Gelukkig hebben wij een goed contact met de landeigenaren en dat zal na één incident niet bekoelen, maar als het wildcrossen doorgaat, is het niet gek als zij op een gegeven moment klaar zijn met crossers.’’



En juist dáár baalt Versteege enorm van, want dat zou de offroadrit rond Hengelo in gevaar brengen. Die is jaarlijks in het laatste weekend van november, als alle gewassen geoogst zijn. ,,We hebben de medewerking van de boeren nodig, want die akkers zijn belangrijke verbindingsstukken voor onze ritten’’, zegt de voorzitter, die er mede daarom van overtuigd is dat de illegale crossers geen Hamove-leden waren. ,,Dat beseffen onze leden allemaal, en die zullen dat niet in gevaar brengen.’’