Klant bestelde 1400 bossen bloemen bij bloemist in Lichtenvoorde: ‘Grootste bestelling ooit’

LICHTENVOORDE - Of hij even 1.400 boeketten bloemen kon regelen voor het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk . Hendrik te Plate, eigenaar van de Lichtenvoordse bloemenzaak van Nature Geschikt, wist niet wat hij meemaakte toen er een klant met die vraag in de winkel stond. ,,Hij deed de grootste bestelling ooit.”

De order kwam van een zeer tevreden patiënt van het SKB. De klant uit Lichtenvoorde wilde om zijn dankbaarheid te tonen alle medewerkers van het ziekenhuis verrassen met een bos bloemen.

Lees ook 1 tevreden patiënt stuurt bos bloemen naar alle 1400 medewerkers van Achterhoeks ziekenhuis Lees meer

Een enorme klus

Lang hoefde Te Plate niet na te denken over het opmerkelijke verzoek. ,,Hij deed zijn verhaal en daar wilden we graag aan meewerken. Hij wilde iedereen bedanken: van de schoonmakers tot de directeur. Ik heb het ziekenhuis gebeld en in totaal bleek het om 1400 medewerkers te gaan. Zoiets is natuurlijk een enorme klus. Want hoe krijgen we met een team van zeven mensen 1400 boeketten gemaakt? En hoe ga je dat logistiek doen?”

De bloemist schakelde daarom hulp in van de groothandel. Medewerkers daarvan hebben de bossen gemaakt en geleverd. Ook voor hen was dat allesbehalve een simpel karwei. ,,Met dertien mensen zijn ze daar van zes uur 's ochtends tot vier uur 's middags bezig geweest. Dat hadden we met ons kleine team natuurlijk nooit voor elkaar kunnen krijgen.”

Quote Hij wilde iedereen bedanken: van de schoonma­kers tot de directeur. Ik heb het ziekenhuis gebeld en in totaal bleek het om 1400 medewer­kers te gaan. Hendrik te Plate

‘Echt een fantastisch gebaar’

Uiteindelijk kwam er een grote vrachtwagen aan te pas om de megabestelling bij het ziekenhuis af te leveren. In totaal pasten daar 24 karren in, waarop de boeketten werden gezet. Te Plate: ,,Met een mannetje of vijf hebben we alles uitgeladen en bij het ziekenhuis gezet. Daar hebben één of twee medewerkers alle bossen weer afgeleverd. Het is mooi dat we dit zo hebben kunnen regelen.”