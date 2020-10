Klaverjasclub verzet zich tegen drooglegging: ‘behalve denksport ook gezellig en sociaal samenzijn’

DOETINCHEM - Klaverjasvereniging De Daele legt zich niet neer bij de drooglegging van de clubavonden en toernooien in Doetinchem. De vrees is dat leden overstappen naar andere verenigingen, waar wél een drankje wordt geschonken.

Daarom wordt de gemeenteraad gevraagd mee te werken aan een gedoogconstructie, in overleg met de plaatselijke horeca. Zodat de kaartspelers ook in de toekomst een biertje of wijntje kunnen drinken.

Taboe

In augustus maakte beheerder Buurtplein bekend dat alcohol per 1 september jongstleden taboe zou worden in de buurt- en wijkcentra. De klaverjasclub zit al sinds de opening in 1977 in wijkcentrum De Daele in Overstegen.

‘Met veel genoegen. Klaverjassen is behalve een denksport ook een gezellig en sociaal samenzijn. Voor sommigen van onze leden hoort daar een drankje bij in de vorm van een pilsje en/of wijntje’, schrijven voorzitter Berry Gerritsen en secretaris Betsie Derksen in de brief aan de raad in Doetinchem.

Onomkeerbaar

Aanvankelijk was het argument dat de wijkcentra niet kunnen voldoen aan de Drank- en Horecawet. Daarin staat dat licht alcoholische versnaperingen alleen mogen worden geschonken als er altijd een gecertificeerde medewerker aanwezig is. Dit om misbruik te voorkomen.

In een gesprek met verantwoordelijk wethouder Mauren Sluiter (VVD) is duidelijk geworden dat Buurtplein een Besloten Vennootschap is en die valt volgens diezelfde Drank- en Horecawet niet onder de paracommerciële horeca. Dat is een onomkeerbaar besluit, heeft de wethouder laten weten.

Protest

De klaverjasclub tekende onmiddellijk protest aan. ‘Gedurende meer dan zes jaar is de horeca in de wijkcentra uitgebaat onder deze noemer zonder dat enige instantie hiertegen heeft gereageerd’, staat in de brief. ‘Waarschijnlijk is Doetinchem de enige gemeente in Nederland die wijkcentra volledig droog legt.’

De vereniging vreest dat hierdoor ook de regelmatige toernooien onder druk komen te staan. ‘Mensen rekenen erop, dat er gewoon een lekker drankje te krijgen is op De Daele. Dat is trouwens op alle klaverjastoernooien in den lande de gewoonste zaak van de wereld.’

Bewust

De Daele denkt dat een gedoogconstructie mogelijk is. Al is het maar omdat buurt- en wijkcentra zonder winstoogmerk worden gerund, een belangrijke voorwaarde in de Drank- en Horecawet om paracommerciële activiteiten toe te staan.

De drooglegging heeft vooralsnog geen consequenties, domweg omdat de buurt- en wijkcentra op slot zitten. Klaverjasclub De Daele suggereert dat de maatregel bewust in coronatijd is doorgevoerd, zodat protesten niet worden gehoord.