Kledingwinkel Borghert neemt plek in van modezaak Remmelink in Doetinchem

Paul Koets liet in mei weten te stoppen met modezaak Remmelink. De winkel bestaat 54 jaar en werd opgezet door Jan Remmelink. Koets nam de zaak in 2002 over. Na het overlijden van zijn vrouw verhuisde Koets naar Den Haag, waar zijn roots liggen.



Borghert neemt diverse merken over die bij Remmelink werden verkocht. ‘Ook nemen we het deskundige verkoopteam over’, laat Raben-Weijenborg weten in een persbericht.