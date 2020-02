Kledingwinkel van hulpstichting in Ulft na twintig jaar dicht: ‘Anders minder hulp aan armen’

Het was een weloverwogen en tegelijk moeilijke beslissing om de winkel te sluiten, zegt Wenting. ,,We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Maar als er geld bij moet en we daardoor minder hulp kunnen bieden aan de mensen in Oost-Europa, schieten we ons doel voorbij.”



Alle kleding die nu nog in de rekken hangt, gaat met forse kortingen weg. De uitverkoop loopt door tot en met 28 maart. Alles wat daarna nog over is, wordt ingepakt en naar Oost-Europa gebracht. Wenting benadrukt dan ook dat de hulp van de Moeder Teresa Stichting aan de allerarmsten in voornamelijk Roemenië gewoon doorgaat.



De vrijkomende ruimte wil de stichting gaan gebruiken voor de inname en het sorteren van hulpgoederen.