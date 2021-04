Kleinzoon schrijft boek over opa: verzetsheld Zwarte Kees, redder van menig onderduiker

Dj WeDamnz snakt naar einde van corona: ‘12.000 likes op Facebook, op enig moment ga ik daar van profiteren’

5 april GROENLO – Hij heeft ruim 100.000 abonnees op YouTube, is op dit platform 17 miljoen keer bekeken. Dj WeDamnz, Lennard Klein Gebbink uit Groenlo (22), is een grote jongen in de dancemuziek. Jong, opgeleid aan de Herman Brood Academie in Utrecht. Maar in coronatijd ook brodeloos en inmiddels afhankelijk van een bijbaantje.